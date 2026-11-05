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Pierpaolo Piccioli via da Balenciaga, presto nuovo direttore creativo

La sua esperienza al timone del marchio del gruppo Kering si chiude dopo appena 16 mesi

Pierpaolo Piccioli via da Balenciaga, presto nuovo direttore creativo
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05 novembre 2026 | 19.30
Federica Mochi
LETTURA: 1 minuti

Dopo i rumors dei mesi scorsi arriva l'ufficialità: Pierpaolo Piccioli lascia la guida creativa di Balenciaga. Il nome del successore del marchio del gruppo Kering sarà annunciato a breve. L'esperienza di Piccioli si chiude così dopo appena 16 mesi alla guida di Balenciaga. Lo stilista romano, ex direttore creativo di Valentino, era stato chiamato nel maggio 2025 per succedere a Demna e riportare al centro l'eredità couture della maison. Durante il suo incarico, ha firmato quattro collezioni, tra cui una haute couture.

"Siamo profondamente grati per il contributo di Pierpaolo a Balenciaga - dice Gianfranco Gianangeli, presidente e ceo di Balenciaga -. Attraverso la sua visione, ha riaffermato le origini couture della Maison, portando il suo approccio attento all'artigianalità, alla costruzione dei capi e alla creatività. Desidero ringraziarlo sinceramente per la sua dedizione, generosità e collaborazione".

"Pierpaolo - aggiunge Luca de Meo, ceo di Kering - è uno stilista d'alta moda e un talento creativo eccezionale, per il quale nutriamo il massimo rispetto. La nostra ambizione è continuare a sviluppare lo spirito d'avanguardia di Balenciaga, onorandone lo straordinario patrimonio e spingendo ancora oltre i confini della creatività, consolidando ulteriormente la Maison come una voce forte e rilevante nel panorama della moda".

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