Dopo i rumors dei mesi scorsi arriva l'ufficialità: Pierpaolo Piccioli lascia la guida creativa di Balenciaga. Il nome del successore del marchio del gruppo Kering sarà annunciato a breve. L'esperienza di Piccioli si chiude così dopo appena 16 mesi alla guida di Balenciaga. Lo stilista romano, ex direttore creativo di Valentino, era stato chiamato nel maggio 2025 per succedere a Demna e riportare al centro l'eredità couture della maison. Durante il suo incarico, ha firmato quattro collezioni, tra cui una haute couture.

"Siamo profondamente grati per il contributo di Pierpaolo a Balenciaga - dice Gianfranco Gianangeli, presidente e ceo di Balenciaga -. Attraverso la sua visione, ha riaffermato le origini couture della Maison, portando il suo approccio attento all'artigianalità, alla costruzione dei capi e alla creatività. Desidero ringraziarlo sinceramente per la sua dedizione, generosità e collaborazione".

"Pierpaolo - aggiunge Luca de Meo, ceo di Kering - è uno stilista d'alta moda e un talento creativo eccezionale, per il quale nutriamo il massimo rispetto. La nostra ambizione è continuare a sviluppare lo spirito d'avanguardia di Balenciaga, onorandone lo straordinario patrimonio e spingendo ancora oltre i confini della creatività, consolidando ulteriormente la Maison come una voce forte e rilevante nel panorama della moda".