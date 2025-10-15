Pizzi (Anitec-Assinform): "Il digitale cresce, ma solo il 26% delle Pmi ha un percorso di innovazione"

“Il mercato dell’Ict italiano è in salute, con un fatturato di 80 miliardi nel 2024 e previsioni di crescita fino a 93 miliardi entro il 2028, ma la digitalizzazione delle Pmi è ancora troppo bassa”, ha dichiarato Letizia Pizzi, direttore generale di Anitec-Assinform, durante la diretta Adnkronos da Comolake 2025.

“Solo il 26% delle piccole e medie imprese ha avviato percorsi strutturati di digitalizzazione, contro il 93% delle grandi industrie”, ha spiegato.

Pizzi ha aggiunto che “serve un salto culturale: la digitalizzazione deve essere vista come una vera infrastruttura per la competitività del Paese”.