Le pmi, come leva per la competitività, sono state al centro di 'AttraIAmo il futuro - L’eccellenza delle filiere'. L’iniziativa, che rientra nel calendario ufficiale della Settimana del Made in Italy istituita dal MIMIT per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, è nata dalla partnership tra FuturItaly, Camera di Commercio di Roma, Banca Popolare di Sondrio, RSM Italy e FIPE Confcommercio e ha coinvolto importanti player finanziari e del mondo produttivo. Dopo l’apertura dei lavori, affidata alla Ceo e founder di FuturItaly Claudia Bugno, sono intervenuti Pietro Abate, Segretario Generale CCIAA di Roma, Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze e Lino Stoppani, Vicepresidente Banca Popolare di Sondrio.

“Attraiamo il futuro non è solo il nome di un evento, uno slogan, è la strada che dobbiamo intraprendere per tutelare, valorizzare e promuovere tutte le nostre eccellenze: quelle filiere che hanno fatto del Made in Italy un modello, emblema di qualità”, ha sottolineato Pietro Abate.

Per il Sottosegretario Albano “Il segreto del Made in Italy sono le nostre radici, è la nostra identità, una forza che deve coniugarsi con il futuro e con l’innovazione. Le PMI sono il nostro cuore pulsante, rappresentando il 99% del tessuto imprenditoriale nazionale e il 65% dell’occupazione totale. sono coloro che generano ricchezza, innovazione, coesione sociale”. Ha proseguito sottolineando che non si può parlare di futuro senza parlare di competenze e ricordando in conclusione che “Chi produce ricchezza, benessere e coesione sociale dev’essere sostenuto”.

Lino Stoppani ha espresso la soddisfazione della Banca Popolare di Sondrio per essere tra i promotori di questa iniziativa, finalizzata a valorizzare le eccellenze e la tradizione delle PMI che valorizzano le filiere del Made in Italy, portatrici della grande cultura imprenditoriale, della genialità e della capacità creativa del nostro Paese, oltre che dei valori e competenze che generano sviluppo economico e sociale. “È giusto precisare che questo è stato possibile grazie alla visione, intraprendenza e capacità degli imprenditori italiani, ma anche al decisivo supporto del sistema bancario italiano, tra cui la Banca Popolare di Sondrio, capace di un lavoro meticoloso e capillare sui territori, sempre vicina alle Imprese, anche nel loro sviluppo internazionale, spesso affrontato in situazioni complesse e sfidanti".

Claudia Bugno, Founder & Managing Director Futuritaly, società promotrice dell’evento, guarda al futuro. “Questo evento rappresenta un modello altamente replicabile e con un effetto moltiplicatore che si declinerà in un percorso territoriale policentrico e di lungo periodo finalizzato alla promozione del tesoretto rappresentato dalle aziende italiane, per la diffusione di una nuova cultura d'impresa che crei un environnement business altamente competitivo ed attrattivo.”