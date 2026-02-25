circle x black
Porti, Latrofa (Civitavecchia): "Incontrerò i pescatori, comprendo le preoccupazioni"

presidente Autorità, 'ma la fase transitoria è stata pianificata nei minimi dettagli e in piena sicurezza'

Raffaele Latrofa
Raffaele Latrofa
25 febbraio 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa sabato prossimo si recherà presso la darsena romana per incontrare direttamente i rappresentanti della flotta pescherecci di Civitavecchia. "Comprendo pienamente le preoccupazioni espresse dai pescatori – dichiara - e proprio per questo ho ritenuto opportuno programmare un incontro sul posto, per un confronto diretto e costruttivo con la marineria".

Latrofa sottolinea come lo spostamento temporaneo legato alla fase transitoria di due mesi sia stato pianificato da tempo con grande attenzione: "Si tratta di un percorso preparato nei minimi dettagli, a partire dalla scelta del periodo più idoneo per lo svolgimento delle operazioni fino alla verifica puntuale delle condizioni di sicurezza dei nuovi attracchi. Su questi aspetti sono già stati effettuati diversi test, sotto la supervisione della Capitaneria di porto, che ha la responsabilità di garantire le condizioni di sicurezza della navigazione e degli attracchi".

Il presidente dell’AdSP evidenzia, quindi, l’importanza della collaborazione della categoria: "Mi aspetto che nella riunione di sabato si possa fare il punto della situazione dopo che anche i pescatori avranno effettuato i test richiesti per lo spostamento temporaneo. L’obiettivo comune deve essere quello di affrontare questa fase con la massima condivisione e con tutte le garanzie necessarie".

Latrofa esprime, inoltre, un ringraziamento alla Regione Lazio per l’attenzione dimostrata verso il comparto della pesca: "Ringrazio la Regione Lazio e in particolare l’assessore al Bilancio con delega anche alla Pesca, Giancarlo Righini, per aver già stanziato i ristori a favore dei pescatori e per aver manifestato, insieme al consigliere regionale Emanuela Mari, la disponibilità a reperire ulteriori risorse qualora dovessero emergere criticità legate allo spostamento temporaneo delle barche alla darsena servizi".

L’incontro di sabato sarà anche l’occasione per guardare oltre la fase transitoria: "Sarà un momento utile – conclude Latrofa – per avviare un confronto sulla collocazione definitiva della flotta dei pescherecci dopo il completamento dei lavori per l’apertura a sud e per il collegamento con l’antemurale, nell’ottica di una soluzione stabile e condivisa per il futuro della marineria di Civitavecchia".

