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Poste, 12 milioni di euro di cashback ai clienti ScontiPoste nel 2025

Poste, 12 milioni di euro di cashback ai clienti ScontiPoste nel 2025
18 agosto 2026 | 11.52
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

Il 2025 ha segnato un bilancio da record per ScontiPoste. Nell'ultimo anno il programma ha restituito ai clienti 12 milioni di euro di cashback: a beneficiare dei rimborsi sono stati quasi 3,5 milioni di clienti, grazie a 20 milioni di transazioni che hanno generato un volume complessivo di spesa superiore ai 500 milioni di euro. Dal suo lancio, nel 2010, ScontiPoste ha restituito agli italiani oltre 150 milioni di euro in rimborsi, scrive Poste Italiane in una nota. (VIDEO)

ScontiPoste è il programma fedeltà di Poste Italiane dedicato ai titolari di carte di pagamento Postepay e BancoPosta. Consente di risparmiare fino al 30% sugli acquisti effettuati con le carte Postepay o BancoPosta, si legge nella nota.

Riproduzione riservata
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cashback sconti fedeltà programma Postepay BancoPosta
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