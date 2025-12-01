circle x black
Poste, il 3 dicembre annuncio del vincitore della II edizione del premio giornalistico Tg Poste

La proclamazione dellaseconda edizione del Premio è in programma alla Casina Poste di Roma

01 dicembre 2025 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' partito il conto alla rovescia per la proclamazione dei vincitori della seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste, in programma il 3 dicembre alla Casina Poste di Roma. L’iniziativa, si legge in una nota, è stata lanciata da Poste Italiane per valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano interpretare la professione sperimentando tecniche nuove, linguaggi narrativi inediti e punti di vista originali. Hanno partecipato studenti delle scuole di giornalismo e giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, fino a 30 anni compiuti, che nei dodici mesi precedenti abbiano realizzato e pubblicato almeno dieci prodotti giornalistici. Gli oltre mille candidati si sono misurati presentando un servizio giornalistico inedito per carta stampata, testate web o telegiornale, o un contenuto informativo video per i social media, prendendo spunto anche da fatti di cronaca o su temi relativi ai principali settori nei quali opera Poste Italiane: innovazione, trasformazione digitale, economia sostenibile, territori, progetto Polis, corrispondenza, pacchi, e-commerce.

I tre vincitori, uno per categoria, selezionati da una giuria tecnica, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. Il vincitore del Premio Tg Poste 2025, scelto dalla giuria di eccellenza formata dai Direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali, sarà premiato con una borsa di studio per frequentare un percorso di formazione giornalistica d’eccellenza all’estero.

Il Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane, è visibile negli uffici postali e sul sito web dell’azienda, e va in onda ogni giorno in diretta alle 12 aprendo una finestra sul mondo per offrire una panoramica sui più importanti fatti dell’economia, della politica e della cultura italiana e internazionale, approfonditi grazie al contributo di esperti e firme del giornalismo, proponendo poi in ciascuna edizione focus tematici sulle iniziative e sul business della più grande azienda italiana.

