Poste Italiane, Del Fante: "2025 anno record in ambito finanziario e per i pacchi"

26 febbraio 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Poste Italiane ha chiuso il 2025 con i risultati migliori della sua storia, registrando una forte crescita nel mercato dei pacchi e il record anche in ambito finanziario. Presentando il bilancio dello scorso anno, l'Amministratore Delegato Matteo Del Fante, in un'intervista rilasciata al TG Poste, ha sottolineato i risultati raggiunti spiegando che "la trasformazione dalla posta ai pacchi è in continua accelerazione". "Continuiamo a guadagnare quote di mercato – ha spiegato Del Fante – Diamo un grande servizio ai nostri clienti e abbiamo ancora potenziale di crescita. Abbiamo consuntivato un anno record anche in ambito finanziario e abbiamo comunicato al mercato che la nostra attività finanziaria avrà una riorganizzazione; sempre con l'obiettivo di avere il cliente, i suoi bisogni e i servizi che offriamo, al centro della nostra strategia". Del Fante ha successivamente commentato il successo digitale di Poste Italiane, con la nuova app "P" che ha riunito le funzioni delle vecchie APP Bancoposta e Postepay diventando una piattaforma unica per l'offerta di tutti i prodotti e servizi offerti dal Gruppo. "La somma degli utenti delle app che avevamo prima – ha sottolineato - è inferiore agli utenti che abbiamo oggi sulla nostra app "P". Questo vuol dire che nella migrazione abbiamo guadagnato utenti. Siamo di gran lunga l'app di un'azienda italiana più utilizzata nel Paese e abbiamo oltre quattro milioni di utenti giornalieri".

