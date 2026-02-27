circle x black
Cerca nel sito
 

Previdenza, Loeser (Arca Fondi Sgr): "Da Legge di bilancio svolta strutturale"

27 febbraio 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gli ultimi provvedimenti della legge di bilancio – sottolinea Loser - come l'auto-enrolment, la flessibilità in uscita, il discorso del life-cycle e la portabilità, rappresentano una vera svolta strutturale nello sviluppo della previdenza complementare. Questo perché da un lato canalizzano le risorse con una spinta gentile verso il mondo della previdenza complementare e dall'altro creano le condizioni affinché proprio le risorse della previdenza complementare possano finanziare le infrastrutture, gli investimenti e lo sviluppo dell'economia di cui abbiamo bisogno". Così Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, durante la conferenza "Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategico delle imprese", promosso dal presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video
Sanremo, l'omaggio di Serena Brancale: "In finale con un vestito di mia madre" - Video
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza