Previdenza, Loeser (Arca Fondi Sgr): "Da Legge di bilancio svolta strutturale"

"Gli ultimi provvedimenti della legge di bilancio – sottolinea Loser - come l'auto-enrolment, la flessibilità in uscita, il discorso del life-cycle e la portabilità, rappresentano una vera svolta strutturale nello sviluppo della previdenza complementare. Questo perché da un lato canalizzano le risorse con una spinta gentile verso il mondo della previdenza complementare e dall'altro creano le condizioni affinché proprio le risorse della previdenza complementare possano finanziare le infrastrutture, gli investimenti e lo sviluppo dell'economia di cui abbiamo bisogno". Così Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, durante la conferenza "Il futuro della previdenza complementare è oggi: il ruolo strategico delle imprese", promosso dal presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto.