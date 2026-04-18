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Prezzi carburanti, ancora ribassi per benzina e diesel

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy: "Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa"

Distributore di benzina (Fotogramma/Ipa)
Distributore di benzina (Fotogramma/Ipa)
18 aprile 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ancora ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa". Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy, riportando i dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service è pari a 1,763 euro al litro per la benzina e 2,112 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,796 euro al litro per la benzina e 2,146 euro al litro per il gasolio.

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carburanti carburanti prezzi benzina e diesel benzina prezzo diesel prezzo prezzo benzina prezzo diesel prezzi carburante
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