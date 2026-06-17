Rizzi (ServiceNow): "Ia può sbagliare, serve meccanismo di controllo per agire in sicurezza"

"Negli ultimi anni c'è stata la rivoluzione dell'Intelligenza artificiale, però l'IA ha bisogno di essere portata nel contesto operativo di ogni azienda. Inoltre essa è probabilistica, e può sbagliare, per questo necessita di un meccanismo di controllo che le permetta di agire in sicurezza e con precisione. È questo quello che fa ServiceNow, che da oltre vent'anni è la piattaforma che semplifica e digitalizza i processi lavorativi in azienda": così Antonio Rizzi, VP Solution Consulting di ServiceNow, a margine del ServiceNow AI Summit, un momento di approfondimento e di confronto con gli esperti del settore che è andato in scena oggi negli East End Studios di Milano.