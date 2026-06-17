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Rizzi (ServiceNow): "Ia può sbagliare, serve meccanismo di controllo per agire in sicurezza"

17 giugno 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Negli ultimi anni c'è stata la rivoluzione dell'Intelligenza artificiale, però l'IA ha bisogno di essere portata nel contesto operativo di ogni azienda. Inoltre essa è probabilistica, e può sbagliare, per questo necessita di un meccanismo di controllo che le permetta di agire in sicurezza e con precisione. È questo quello che fa ServiceNow, che da oltre vent'anni è la piattaforma che semplifica e digitalizza i processi lavorativi in azienda": così Antonio Rizzi, VP Solution Consulting di ServiceNow, a margine del ServiceNow AI Summit, un momento di approfondimento e di confronto con gli esperti del settore che è andato in scena oggi negli East End Studios di Milano.

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