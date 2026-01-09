Roberto Cavalli apre una nuova boutique a Milano

Roberto Cavalli apre la sua nuova boutique a Milano, in via Santo Spirito 24, nel cuore del quadrilatero della moda. L’opening in questa sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell’identità del brand e di rafforzamento della sua presenza nei principali mercati internazionali. La boutique diventa anche il fulcro dell’Atelier Roberto Cavalli, autentico tempio della haute couture della maison, dove da sempre prendono vita creazioni uniche e irripetibili. È qui che l’eccellenza artigianale incontra la visione creativa del brand, dando forma a capi su misura destinati a celebrities di fama mondiale e a una clientela d’élite altamente selezionata

La boutique, con una superficie di 160 metri quadrati, si affaccia sulla strada con una porta vetrina e due vetrine laterali, offrendo una visibilità strategica in uno dei contesti retail più esclusivi della città. Il progetto di interior design combina elementi storici dell’architettura meneghina, come il pavimento originale in seminato di marmo con decorazioni tipiche del Novecento milanese, con un linguaggio contemporaneo coerente con l’estetica della maison. Gli interni si caratterizzano per una palette neutra e luminosa, con pareti in bianco caldo abbinate al wallpaper Roberto Cavalli Home beige effetto tessuto. Arredi e appenderie in polished champagne gold definiscono un ambiente sofisticato, mentre la scelta di elementi freestanding garantisce flessibilità espositiva e valorizza le collezioni.

Elemento centrale dello spazio è la parete semicercolare rivestita in wallcovering Roberto Cavalli Home, impreziosita dal logo della Maison in polished gold, che organizza il percorso e introduce le diverse aree di vendita. Tavoli accessori in champagne gold e vetro, appenderie perimetrali e camerini integrati accompagnano il cliente in un’esperienza fluida e immersiva. Un secondo livello, dedicato ad accessori e calzature, si sviluppa attorno a una zona relax centrale ed è completato da sistemi espositivi per eyewear e cinture. La luce naturale valorizza materiali e finiture, mentre sul fondo trova spazio una dressing room ampia e riservata. La boutique di Milano ospita una selezione delle collezioni ready-to-wear donna e uomo, fragranze, eyewear e articoli della Roberto Cavalli Home Collection. L’offerta riflette la visione lifestyle del brand, integrando moda e interior design in un’unica esperienza coerente e distintiva.