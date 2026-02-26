circle x black
Cerca nel sito
 

Romani (Regione Lombardia): "Riqualificare aree dismesse è possibile"

Il presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia all'inaugurazione in viale Corsica dell’800esimo punto vendita Lidl in Italia

Romani (Regione Lombardia):
26 febbraio 2026 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'inaugurazione del punto vendita Lidl di Viale Corsica 21 a Milano "è un messaggio dato alla città: è possibile riqualificarle, recuperando le aree dismesse, che in Lombardia sono tantissime. Si calcola infatti che corrispondano a circa 50 chilometri quadrati, pari all'estensione di 7000 campi da calcio". Così Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia, all'inaugurazione dell'800esimo negozio Lidl in Italia.

"L'operazione, effettuata in questo caso da un operatore privato, è sicuramente lungimirante -aggiunge- restituisce a milanesi e lombardi un'area della città e offre un servizio. Per questo motivo ringraziamo chi investe nel nostro Paese e nel nostro territorio, che è il più densamente popolato. Operazioni di questo tipo non possono che trovare casa a Milano, una città attrattiva e sempre più internazionale, anche a margine delle recenti Olimpiadi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riqualificare aree dismesse Lidl Regione Lombardia
Vedi anche
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza