Salone Csr, Crudele (Inalca): "Impegnati per un business alla portata di tutti"

"Al di fuori del contesto italiano, Inalca è da anni impegnata in Africa, un continente in via di sviluppo, dove è importante andare a costruire e implementare un'economia. Abbiamo diversi impianti, piattaforme di distribuzione e servizi di rete dedicati ad agevolare l'impronta di l'impatto sociale della comunità africana, in modo da costruire un business sempre più alla portata di tutti". Lo afferma Rebecca Crudele, Sustainability Specialist Inalca,alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale all'università Bocconi di Milano.