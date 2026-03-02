San Benedetto cresce all'estero, compra Gramex in Ungheria

Il Gruppo San Benedetto acquisisce la società ungherese Gramex 2000 kft, attiva nella produzione di bevande analcoliche e rafforza la propria piattaforma industriale nell'Europa centrale con particolare riferimento all'Ungheria. L'operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale del Gruppo. ''Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita internazionale e consolida una piattaforma produttiva integrata, capace di sostenere lo sviluppo del Gruppo nell'area centro-europea'', sottolinea in una nota Enrico Zoppas, presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto. Gramex 2000 Kft., registra un fatturato di circa 30 milioni di euro e impiega 100 dipendenti, "è tra i produttori di bevande analcoliche più qualificati dell'area centro-europea e rappresenta un punto di riferimento nel riempimento asettico di bevande. L'azienda dispone di un moderno stabilimento produttivo situato nei pressi di Budapest, da cui serve il mercato dell'Europa Centrale, con una capacità produttiva di 120 milioni di bottiglie annue, articolata su cinque linee di produzione, di cui due asettiche, che consentono la realizzazione di bevande senza conservanti", spiega San Benedetto. ''Questa operazione si inserisce nella strategia di sviluppo internazionale del Gruppo e potenzia il nostro ruolo in un'area strategica come l'Europa Centrale'', sottolinea Enrico Zoppas, presidente e amministratore delegato di Acqua Minerale San Benedetto. ''In Ungheria siamo già presenti con una solida realtà nell'acqua minerale; oggi completiamo il nostro assetto industriale integrando competenze nel segmento delle bibite. L'obiettivo è costruire una piattaforma strutturata e sinergica capace di sostenere una crescita duratura, valorizzando il modello industriale San Benedetto sui mercati internazionali'', conclude Zoppas. Con questa acquisizione, San Benedetto amplia ulteriormente la propria struttura produttiva internazionale, che oggi comprende, oltre ai due siti in Ungheria, due stabilimenti in Spagna, Agua Mineral San Benedetto S.a. e Parque La Presa S.a., e uno in Polonia, San Benedetto Polska Sp. z o.o.