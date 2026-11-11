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Sanità, Foti: "Raggiunti gli obiettivi Pnnr e poste le basi per migliorare i servizi"

'Il sistema delle Regioni ha funzionato, ora occorre completare l’attivazione dei servizi'

Tommaso Foti - Ufficio stampa
Tommaso Foti - Ufficio stampa
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11 novembre 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
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"Il Pnrr Sanità era forse il più difficile da realizzare, perché gli obiettivi erano numerosi e diversi e gli interlocutori erano tutte le Regioni. Ma il sistema ha funzionato". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, intervenendo oggi a Roma alla XXI edizione del Forum meridiano sanità, 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank sulla sanità di The European House-Ambrosetti.

"Le 1.287 Case della comunità sono un elemento essenziale della medicina territoriale, grande assente durante la pandemia. Per attivare tutti i servizi serviranno ancora alcuni mesi, ma le strutture che ho visitato sono operative e mostrano già i primi risultati", ha spiegato il ministro. "Abbiamo raggiunto anche l'obiettivo dei 306 ospedali di comunità, fondamentali per liberare gli ospedali per acuti, e attivato il fascicolo sanitario nazionale su tutto il territorio. Con la telemedicina sono stati assistiti 566 mila pazienti", ha aggiunto Foti.

Foti ha ricordato inoltre "i 6 mila posti di terapia intensiva e subintensiva e le 3.137 grandi apparecchiature per la diagnostica. Non abbiamo risolto tutti i problemi della sanità, ma abbiamo posto le premesse per migliorare i servizi offerti ai cittadini", ha concluso.

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