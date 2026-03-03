circle x black
Cerca nel sito
 

Scuola: il progetto FiberCop di formazione e orientamento raggiunge Monterotondo

03 marzo 2026 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'iniziativa di Fibercop dedicata alla formazione e all'orientamento dei giovani in tema di innovazione e connettività raggiunge il Liceo scientifico Giuseppe Peano di Monterotondo, in provincia di Roma. Parte integrante dell'esperienza degli studenti, la visita in modalità virtuale dell'Innovation Hub di Torino di FiberCop, rendendo accessibile e coinvolgente, fin dalla scuola, un mondo ricco di potenziale occupazionale. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dagli studenti, in particolare da coloro che ambiscono ad una carriera in ambito tech e ingegneristico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza