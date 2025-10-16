Sostenibilità: Aragno (Eikon Sc), 'Per il 92% delle persone salute e ambiente sono collegate'

"Da un'indagine che presenteremo prossimamente, emerge che per il 92% degli intervistati salute e ambiente sono collegate. Le persone vogliono che la sostenibilità migliori la loro vita". Sono le parole di Paola Aragno, Vicepresidente di Eikon Sc, a margine del panel 'Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere', parte del programma del nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, intitolato 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', a Palazzo dell'Informazione a Roma.