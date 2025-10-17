circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità: assessore Conte, 'avviato Piano Casa per sussidiarietà operativa'

17 ottobre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Con A2a, da un punto di vista di sussidiarietà operativa, abbiamo tanti progetti insieme. Riguardo alla sua capacità di attrarre talenti, con 900 nuove assunzioni, anche noi come Comune facciamo la nostra parte: abbiamo di recente lanciato un Piano Casa per 10mila appartamenti che vanno verso il ceto medio, verso chi arriva a Milano o è già a Milano e cerca qui la sua sfida di vita e di lavoro". Così Emmanuel Conte, assessore al Bilancio Comune di Milano, alla presentazione del nono Bilancio di Sostenibilità del nono Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza