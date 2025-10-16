Sostenibilità: Biscarini (Ewiva), 'La mobilità cambia, se non acceleriamo restiamo indietro'

"La trasformazione nel campo della mobilità sta avvenendo velocemente. Serve una regia unica che metta al tavolo settore pubblico, privato e cittadini per sostenere questo cambiamento e fare informazione sulla mobilità elettrica. Se non acceleriamo restiamo indietro rispetto ad altri Paesi". Lo ha detto Daniela Biscarini, Ceo di Ewiva, intervenendo al panel Mobilità, un approccio realmente sostenibile, nell'ambito dell'incontro 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', organizzato da Adnkronos QeA a Palazzo dell'Informazione a Roma.