Sostenibilità: Calcaterra (Fondazione Return), 'Lavorare in anticipo per limitare impatto effetti estremi'

"Dobbiamo garantire la stabilità e la sicurezza dei sistemi territoriali attraverso la previsione, prevenzione e medicazione dei rischi per evitare che gli effetti estremi vanifichino i progressi economici e sociali raggiunti dopo anni di lavoro". A dirlo Domenico Calcaterra, Responsabile scientifico Fondazione Return, partecipando al panel 'Economia circolare, la sostenibilità che fa crescere', nell'ambito del nuovo appuntamento Adnkronos QeA, intitolato 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', a Palazzo dell'Informazione a Roma.