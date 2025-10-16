Sostenibilità: Cattoni (Autostrade Brennero), 'Green corridor, l'autostrada a emissioni zero e incidenti zero'

"Abbiamo indicato, per il nostro percorso futuro, 'Green corridor', il un progetto messo in gara europea, che prevede un'autostrada a emissioni zero e incidenti zero. Le emissioni zero avvengono tramite la ferrovia, attraverso lo stimolo di mobilità a emissioni zero, le colonnine elettriche, la mobilità elettrica con l'idrogeno verde". E' quanto affermato da Diego Cattoni, Amministratore Delegato Autostrade del Brennero, al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, intitolato 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', organizzato a Palazzo dell'Informazione a Roma.