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Sostenibilità: Falautano (Angelini Industries), '1 ragazzo su 2 boicotta brand che violano principi sociali o ambientali'

01 ottobre 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo Osservatorio, quindi, è andato a scandagliare, nel corso degli anni, diversi item. Di particolare interesse quest'anno è la forte propensione all'attivismo: un ragazzo su due ha già fatto o sta facendo dei boicottaggi di marche che hanno, secondo lui o lei, violato, dei principi sociali o ambientali e vi è anche una disponibilità a pagare un po' di più il costo di un prodotto o servizio con una forte componente di sostenibilità". E' quanto affermato da Isabella Falautano, Chief Sustainability & Holding Communication Officer di Angelini Industries, alla presentazione dei risultati della III Edizione dell'Osservatorio Giovani & Sostenibilità di Angelini Industries, svoltasi a Roma.

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