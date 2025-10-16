Sostenibilità: Galletti (Novo Nordisk Italia), 'incide sulla salute delle persone'

"La sostenibilità ambientale ha un grosso ruolo nella salute delle persone. L'Oms ci ricorda che quasi metà delle morti per malattie croniche non trasmissibili sono causate o correlate all'impatto ambientale. Dobbiamo, con tutti gli attori del benessere dell'individuo, continuare a proteggere l'ambiente". Con queste dichiarazioni, Alfredo Galletti, Corporate vice president e General manager Novo Nordisk Italia, è intervenuto all'incontro 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', il nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, a Palazzo dell'Informazione a Roma.