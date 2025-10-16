Sostenibilità: Marchini (Sanpellegrino), 'Impegnati nella tutela della risorsa idrica'

"Gli archi progettuali devono essere ampi e noi ci stiamo impegnando in maniera costante e coraggiosa nella tutela della risorsa idrica. Stiamo lavorando a diversi progetti importanti a beneficio della collettività e del pianeta". A dirlo Fabiana Marchini - Head Of Sustainability and Corporate Affairs Gruppo Sanpellegrino, partecipando al nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, intitolato 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', organizzato a Palazzo dell'Informazione a Roma.