Sostenibilità: Mazzoncini (A2A), 'continuiamo a credere in un mondo decarbonizzato'

"Siamo molto contenti di presentare oggi il Piano di Transizione Climatica perché rappresenta il nostro impegno al 2050 per un mondo decarbonizzato al quale continuiamo a credere. L'impegno di realizza in investimenti e in particolare in infrastrutture per la decarbonizzazione e l'elettrificazione fa la parte del leone". Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A durante l'evento 'Lo slancio per la transizione climatica', organizzato a Milano per presentare il primo Climate transition plan del Gruppo.