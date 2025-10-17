Sostenibilità: Mazzoncini (A2a), 'in 9 anni accumulati 2,5mld di investimenti su Milano'

"Gli investimenti nel 2016 erano di 140 milioni all'anno, oggi sono 500 milioni. In questi anni abbiamo accumulato 2 miliardi e mezzo di investimenti su Milano per rendere la città più sostenibile e competitiva per il futuro. E poi, c'è il valore distribuito: un miliardo e mezzo quest'anno, 1,1 miliardi solo alla filiera, quindi ai nostri fornitori, che dà l'idea di quanto impatta A2a su questo territorio in termini di valore economico. Ma non è tutto: oltre 300 milioni di stipendi pagati quest'anno ai nostri dipendenti e 900 persone assunte solo su questo territorio. Si tratta di un anno di piena soddisfazione che ci dà la spinta per andare verso il nostro piano industriale sempre in crescita". Con queste dichiarazioni, Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2a, è intervenuto alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità del nono Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano.