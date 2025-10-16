circle x black
Sostenibilità: Pasceri (Subito.it), '450mila tonnellate di CO2 risparmiate nel solo 2024'

16 ottobre 2025 | 14.35
Redazione Adnkronos
"Da 18 anni alimentiamo la catena del riuso evitando che molti oggetti finiscano in discarica. Il nostro Osservatorio, che misura l'effetto della second hand economy, ha rilevato che nel 2024 oltre 12 milioni di oggetti venduti sulla parte market di Subito.it hanno fatto risparmiare agli italiani 450mila tonnellate di CO2". E' quanto riferito da Giuseppe Pasceri, CEO Subito.it, all'evento 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', il nuovo appuntamento di Adnkronos QeA, organizzato a Palazzo dell'Informazione a Roma.

