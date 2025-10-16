Sostenibilità, Pichetto Fratin: "I biocarburanti sono la via per la crescita dell'Italia"

I biocarburanti sono un percorso per abbattere notevolmente le emissioni, per la crescita del Paese e per la trasformazione delle raffinerie: vuol dire occupazione, lavoro e stare in testa nella transizione. Il Green Deal definito dalla normativa di cinque anni fa, non prevede questo percorso". Sono le parole del Ministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica (Mase), Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento 'Sostenibilità al bivio. Green deal sotto attacco e strategie da ripensare', organizzato da Adnkronos QeA a Palazzo dell'Informazione a Roma.