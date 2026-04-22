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Sostenibilità: Targetti Ferri (L'Oréal): "innovare permette di superare i trend di mercato'

22 aprile 2026 | 08.45
Redazione Adnkronos
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"L'innovazione è ovunque e ti permette di stare al passo col mercato e andare anche oltre i trend. Per questo ogni giorno innoviamo internamente con le nostre business unit, ma dobbiamo anche rivolgerci agli stakeholders esterni con i nostri fondi di investimento e chiedere nuove soluzioni che ci permettano di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati". Così Simone Targetti Ferri, sustainability director di L'Oréal Italia, in occasione di "L'Oréal For The Future Day", l'evento annuale di riferimento per L'Oréal Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale.

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