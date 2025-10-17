Sostenibilità: Tasca (A2a), '900 nuove assunzioni sul territorio è motivo di orgoglio'

"Oltre 900 persone sono state assunte sul territorio nel 2024, un dato particolarmente importante alla luce della fase economica attuale, dove i tassi di crescita del prodotto interno lordo non sono ai massimi storici. Per noi anche questo dato è una testimonianza d'impegno, perché la ricerca dei talenti è uno dei modi con cui serviamo i valori della Life Company. Poter inserire 900 persone che iniziano con noi un percorso, che speriamo sia lungo, è motivo di orgoglio". E' quanto affermato dal presidente di A2a Roberto Tasca, in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità del nono Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano.