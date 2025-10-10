circle x black
Sostenibilità: Vignola (Cesvi), 'affianchiamo aziende in percorso responsabilità sociale d'impresa'

10 ottobre 2025 | 16.16
Redazione Adnkronos
"Cesvi è un'organizzazione non governativa che da moltissimi anni è impegnata in partnership con aziende che vogliono intraprendere un percorso di responsabilità sociale d'impresa. Negli ultimi anni, con i cambi normativi, come l'ingresso della Csrd, affianchiamo le aziende che intraprendono il loro percorso di sostenibilità, cercando di adottare l'approccio della coprogettazione". Così Roberto Vignola, Deputy General Manager Cesvi, intervenendo alla tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano.

