Spazio, rientrato con successo l'equipaggio SpaceX Crew-6 della Nasa

Rientrato con successo l'equipaggio SpaceX Crew-6 della Nasa. Gli astronsuti della sesta missione commerciale della Nasa sono atterrati in sicurezza a bordo di una navicella spaziale SpaceX Dragon al largo della costa di Jacksonville, in Florida. SpaceX Crew-6 della Nasa ha completato così la sesta missione commerciale di rotazione dell'equipaggio dell'agenzia sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'equipaggio, che era partito lo scorso 2 marzo, è un equipaggio internazionale composto da quattro astronauti Stephen Bowen e Woody Hoburg, così come l'astronauta degli Emirati Arabi Uniti (Emirati Arabi Uniti) Sultan Alneyadi e il cosmonauta di Roscosmos Andrey Fedyaev. L'equipaggio della SpaceX Crew-6 ha trascorso 186 giorni in orbita sulla Styazione Spaziale Internazionale ed è atterrato alle 00:17 EDT. Le squadre a bordo delle navi di recupero di SpaceX hanno recuperato la navicella spaziale e il suo equipaggio che, una volta a riva, volerà al Johnson Space Center della Nasa, a Houston. A dare l'annuncio della conclusione della missione è stato l'amministratore della Nasa, Bill Nelson, politico ed ex astronauta che ha volato come specialista di carico a bordo dello Space Shuttle durante la missione STS-61-C.

"Dopo aver trascorso sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, avendo percorso quasi 79 milioni di miglia durante la missione e completato centinaia di esperimenti scientifici a beneficio di tutta l'umanità, SpaceX Crew-6 della Nasa è tornato a casa sul pianeta Terra" ha detto Nelson. "Questo equipaggio internazionale ha rappresentato tre nazioni ma insieme hanno dimostrato l’ambizione condivisa dell’umanità di raggiungere nuove coste cosmiche. I contributi di Crew-6 aiuteranno a preparare la Nasa a tornare sulla Luna con il programma Artemis per poi proseguire verso Marte e migliorare la vita qui sulla Terra" ha aggiunto l'amministratore dell'ente spaziale statunitense.

La missione Crew-6 era decollata alle 00:34 EST del 2 marzo 2023 su un razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida. Circa 25 ore dopo, la Dragon si era agganciata alla porta rivolta verso lo spazio del modulo Harmony. Il 6 maggio, l'equipaggio ha completato una manovra di trasferimento verso il porto rivolto verso la Terra prima dell'arrivo di un veicolo spaziale cargo SpaceX Dragon che trasportava nuovi pannelli solari, indagini scientifiche e forniture al laboratorio in orbita. L'equipaggio si è sganciato dalla stazione spaziale alle 7:05 di domenica 3 settembre per iniziare il viaggio verso casa. Bowen, Hoburg, Alneyadi e Fedyaev hanno percorso 78.875.292 miglia durante la loro missione, hanno trascorso 184 giorni a bordo della stazione spaziale e hanno completato 2.976 orbite attorno alla Terra. La missione Crew-6 è stata il primo volo spaziale per Hoburg, Alneyadi e Fedyaev. Bowen ha trascorso 227 giorni nello spazio in quattro voli. Nel corso della loro missione, i membri dell'Equipaggio-6 hanno contribuito a una serie di attività scientifiche e di manutenzione e dimostrazioni tecnologiche. Bowen ha condotto tre passeggiate spaziali, a cui si sono aggiunte Hoburg per due e Alneyadi per una, preparando la stazione e installando due nuovi Irosa (International Space Station Roll-Out Solar Arrays) per aumentare la produzione di energia per la stazione.

La Nasa ha sottolineato che l’equipaggio di SpaceX Crew-6 ha contribuito a centinaia di esperimenti e dimostrazioni tecnologiche, tra cui l’assistenza a una sfida robotica studentesca, lo studio degli adattamenti genetici delle piante nello spazio e il monitoraggio della salute umana in microgravità per prepararsi all’esplorazione oltre l’orbita terrestre bassa e a beneficio della vita sulla Terra. Gli astronauti hanno lanciato il primo satellite del Saskatchewan che testa un nuovo sistema di rilevamento e protezione dalle radiazioni derivato dalla melanina, presente in molti organismi, compresi gli esseri umani. Questo è stato il quarto volo della navicella spaziale Dragon che è stata chiamata Endeavour dagli astronauti in pensione della Nasa Bob Behnken e Doug Hurley nel suo primo viaggio per la missione dimostrativa SpaceX 2 dell'agenzia. La navicella spaziale tornerà in Florida per l'ispezione e l'elaborazione presso l'impianto di ristrutturazione di SpaceX, al Cape Canaveral Space Force Station, dove le squadre ispezioneranno la navicella spaziale, analizzeranno i dati sulle sue prestazioni e la prepareranno per il suo prossimo volo.

L'ente spaziale Usa ha sottolineato inoltre che la missione Crew-6 fa parte del Commercial Crew Program della Nasa e il suo ritorno sulla Terra segue il lancio della SpaceX Crew-7 della Nasa, attraccata alla stazione il 27 agosto, dando inizio a un'altra spedizione scientifica di lunga durata. L'obiettivo del Commercial Crew Program della Nasa è un trasporto sicuro, affidabile ed economico da e verso la Stazione Spaziale Internazionale e l'orbita terrestre bassa, che massimizza i tempi di ricerca e aumenta le opportunità di scoperta a bordo del laboratorio di microgravità dell'umanità e banco di prova per l'esplorazione, incluso l'aiuto alla Nasa prepararsi per l'esplorazione umana della Luna e di Marte. (di Andreana d'Aquino)