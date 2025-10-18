StatisticAll 2025: Freguja (Istat), 'investire sui giovani per recuperare progettualità famiglia e aumento natalità'

"Per restituire centralità al fattore umano e ai giovani nel futuro demografico del Paese, tra denatalità e trasformazione del lavoro, è necessario "ripartire dai giovani: sono diventati sempre meno numerosi nella nostra popolazione e le previsioni demografiche non sono incoraggianti. Abbiamo bisogno che i giovani trovino una stabilità economica e abitativa per poter recuperare una progettualità per la famiglia e un aumento della natalità. Investire sui giovani significa anche pensare al nostro sistema produttivo e al nostro mercato del lavoro". Sono le dichiarazioni di Cristina Freguja, direttore dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'Istat, in occasione dell'edizione 2025 di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia organizzato a Treviso.