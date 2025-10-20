circle x black
StatisticAll, Chiodi (Sis): "In Italia ogni giorno tre persone muoiono sul lavoro"

‘“Il rapporto fra statistica e intelligenza artificiale è immediato perché la statistica fornisce i dati’’

20 ottobre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
“Questa edizione di StatisticAll è incentrata sul lavoro e il lavoro è sempre correlato all’uomo perché è una sua necessità. La statistica interviene in tanti argomenti, dalle statistiche sull’occupazione a quelle sugli stipendi medi e i redditi, purtroppo anche le statistiche dei morti sul lavoro. In quest’ultimo caso i numeri dicono che in Italia, in un anno, sono morte 1079 persone, tre al giorno”. Sono le parole di Marcello Chiodi, presidente della Società italiana di statistica - Sis, durante la nuova edizione di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia che si sta svolgendo a Treviso.

Tra i temi trattati non poteva mancare l’intelligenza artificiale: “Il rapporto fra statistica e intelligenza artificiale è immediato perché la statistica è quella che fornisce i dati, sia ufficiali che sperimentali, su cui si basano le intelligenze artificiali. La sua utilità nel lavoro è innegabile o ormai, anche se a livelli diversi, la utilizziamo tutti” conclude Chiodi.

