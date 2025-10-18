circle x black
StatisticAll2025: Camisasca (Istat), 'puntare su fattore umano e formazione competenze'

18 ottobre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
E' importante essere in grado di fornire ai giovani, che guardano al pubblico, un'istruzione come un luogo per la propria realizzazione e per la realizzazione della propria carriera con l'attenzione al bene comune, di renderla il più accogliente possibile e attraente possibile. Insistere anche sul fattore umano come formazione di competenze che sappiano rispondere ai bisogni dei cittadini è sicuramente la chiave attraverso cui dobbiamo costruire questo percorso". A dirlo Michele Camisasca, direttore generale dell'Istat, alla nuova edizione di StatisticAll2025, il festival della statistica e della demografia che si sta svolgendo a Treviso.

