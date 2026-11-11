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Strazzullo (Tim), 'sovranità digitale per proteggere i dati europei, serve reciprocità con i player globali'

Sabina Strazzullo - Ufficio stampa
Sabina Strazzullo - Ufficio stampa
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11 novembre 2026 | 09.24
Cristina Armeni
LETTURA: 2 minuti

“La sovranità digitale è un tema di estrema rilevanza, che non deve essere inteso come uno slogan o una questione esclusivamente ideologica, ma come un fattore concreto che impatta direttamente sulla società e sulla vita quotidiana dei cittadini”.

Lo ha detto Sabina Strazzullo, direttrice Public Affairs di Tim, intervenendo a Ericsson Imagine Italy 2026, l’appuntamento organizzato da Ericsson a Roma, presso la Sala delle Colonne all’Eur, dedicato al ruolo strategico delle infrastrutture digitali, alla sicurezza delle reti e alla sovranità tecnologica europea. “La digitalizzazione e la sua sicurezza sono ormai entrate nella quotidianità di ciascuno di noi. Basti pensare agli episodi che hanno interessato gli elettrodomestici connessi, come i frigoriferi intelligenti, o alle criticità nella gestione del traffico aereo”, ha osservato Strazzullo, sottolineando la necessità di contrastare i rischi legati al cybersabotaggio e di affrontare le questioni connesse al quadro normativo.

Tra le principali criticità, la dirigente di Tim ha indicato il ruolo dei grandi fornitori di servizi cloud extraeuropei. “Gli hyperscaler possono essere soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi d’origine, che prevedono la possibilità di richiedere la consegna di dati archiviati o transitati in Italia e in Europa per ragioni di sicurezza nazionale. Esiste quindi il rischio che Paesi extraeuropei possano accedere a informazioni strategiche anche quando queste si trovano all’interno dei confini europei”. Per rafforzare la protezione delle informazioni, Strazzullo ha richiamato l’importanza di strumenti di controllo degli accessi. “Un primo livello fondamentale di sovranità digitale consiste nell’introduzione di chiavi di crittografia gestite autonomamente, capaci di proteggere i flussi di dati nei servizi cloud”.

“È come acquistare un appartamento dotato delle tecnologie più avanzate: se però non si controlla chi può entrarvi, chiunque potrebbe avere accesso. Le chiavi di crittografia rappresentano proprio questo sistema di protezione e controllo”, ha spiegato. La sovranità digitale, ha infine precisato, non deve tradursi in una chiusura nei confronti delle aziende tecnologiche internazionali. “Introdurre questi livelli di protezione non significa isolarsi o rinunciare al lavoro degli hyperscaler. L’obiettivo è collaborare e costruire partnership tecnologiche efficaci, ma queste devono rispettare un principio fondamentale della cooperazione internazionale: la reciprocità”, ha concluso Strazzullo.

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