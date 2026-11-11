Svolta Ue per l'olio Coratina: esenzione steroli in arrivo per l'EVO pugliese

La Commissione Europea sta "lavorando" per estendere all'olio d'oliva Coratina, tipico del Nord Barese e della provincia di Barletta-Andria-Trani, l'eccezione già valida per due varietà altrettanto povere di steroli, che sono commerciabili come olio extra vergine d'oliva malgrado non raggiungano la soglia minima stabilita dalle norme Ue. Lo dice all'Adnkronos una portavoce dell'esecutivo comunitario.

"Alcuni oli extra vergini di oliva monovarietali genuini - spiega la portavoce - non hanno potuto essere commercializzati per molti anni perché non sono conformi a un parametro degli standard di commercializzazione, il limite totale di steroli. Questo è dovuto principalmente ai cambiamenti climatici e alle nuove preferenze dei consumatori per gli oli d'oliva verdi".

Su questo argomento, continua la portavoce, è stato condotto uno studio pluriennale dal Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi), che è l'organismo di riferimento per la standardizzazione nell'Ue per gli standard di qualità dell'olio d'oliva.

Sulla base di questo studio, la questione "è stata ampiamente discussa dagli esperti sia all'interno del Coi che della Commissione. Le norme dell'Ue sono già state adattate per due varietà utilizzate per l'olio extra vergine di oliva, la Koroneiki e la Nocellara del Belice. Il lavoro è in corso per estendere l'esenzione sul limite di steroli anche alla varietà Coratina, attraverso due iniziative in atto sulla revisione degli standard di commercializzazione dell'olio d'oliva e sui controlli di conformità dell'olio d'oliva".