Tinagli (Pd): la casa è priorità per il bilancio Ue, via all'attuazione delle politiche

La presidente della commissione speciale per la crisi degli alloggi Irene Tinagli (Pd) annuncia che la crisi abitativa è ora priorità nel bilancio Ue. Parlamento e Commissione Europea avviano l'attuazione di politiche per alloggi dignitosi.

Il Parlamento Europeo e la Commissione "hanno definito una tabella di marcia" per contrastare la crisi degli alloggi e, "per la prima volta, la questione abitativa è riconosciuta tra le priorità del Parlamento per il prossimo bilancio dell'Ue. Siamo pronti ad agire e contiamo sull'impegno degli Stati membri e delle autorità regionali e locali". Lo ha detto la presidente della commissione speciale del Parlamento per la crisi degli alloggi Irene Tinagli (Pd/S&D), durante un convegno a Bruxelles in cui gli eurodeputati si sono incontrati a Bruxelles con rappresentanti della Commissione Europea, responsabili politici, società civile, istituzioni finanziarie e cittadini per discutere di come attuare politiche abitative efficaci.

Nel convegno, organizzato dalla commissione speciale del Parlamento Europeo sulla crisi abitativa nell'Ue e dalla Commissione Europea, i partecipanti, spiega l'Aula, hanno discusso dell'attuazione pratica delle misure dell'Ue per affrontare la crisi degli alloggi.

Per Tinagli, la discussione "segna un passaggio dall'analisi all'attuazione per affrontare la crisi abitativa in Europa. Da oltre un anno, la nostra commissione lavora a stretto contatto con la Commissione Europea, i responsabili politici, la società civile, le istituzioni finanziarie e i cittadini per individuare le cause profonde della crisi e sviluppare soluzioni concrete che ne affrontino tutte le dimensioni. L'incontro ci ha offerto l'opportunità di concentrarci su come queste misure possano ora essere attuate efficacemente".

L'11 marzo scorso, il Parlamento ha adottato le sue raccomandazioni sulla crisi abitativa nell'Unione europea, volte a promuovere alloggi dignitosi, sostenibili e a prezzi accessibili. La Commissione ha presentato il primo piano europeo per l'edilizia abitativa a prezzi accessibili nel dicembre 2025.