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Trasporti: Buccetti (Bip), 'Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture'

17 giugno 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
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"Il report ci restituisce la fotografia del mercato del GNL nel 2025, che mostra un consolidamento accompagnato da una crescita di circa il 10%. L'autotrazione resta il principale segmento ma evidenzia un rallentamento; rescita interessante invece nel comparto industriale; nel settore marittimo le maggiori opportunità di sviluppo". Così Federico Buccetti di Bip, durante la presentazione del report "Il mercato del GNL nel 2025: stato dell'arte e prospettive di sviluppo", realizzato da Bip per Assogasliquidi-Federchimica e presentato a Roma.

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