Trasporti: Intelligenza Artificiale e TPL binomio positivo per sicurezza, confort ed efficienza di servizio

I nuovi scenari relativi all’intelligenza artificiale e le nuove professionalità che si stanno venendo a creare, sono stati due dei temi trattati durante il XVIII Convegno Nazionale Asstra tenutosi a Roma. Nel corso della prima delle due giornate di confronto, dibattito e prospettive riguardo al futuro delle aziende di TPL, è stata presentata la ricerca demoscopica: “L’intelligenza Artificiale e il Trasporto Pubblico Locale nella prospettiva degli utenti (e non) TPL”. Lo studio condotto da Asstra in collaborazione con GPF – Inspiring Research, evidenzia come l’intelligenza artificiale non spaventa più come all’inizio, ma anzi migliora l’esperienza dell’utenza, i tempi di attesa, la gestione dei flussi di traffico e la prevenzione su incidenti e guasti dei mezzi pubblici.