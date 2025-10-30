Trasporti, Soset entra in Alis

"Alis accoglie con entusiasmo l’adesione di Soset, filiale italiana del gruppo Negometal, come nuovo socio dell’Associazione. L’ingresso di Soset rafforza la nostra rete associativa con un operatore esperto in materia fiscale e di mobilità al servizio del trasporto italiano ed europeo. La sua consolidata esperienza e la sua capacità di offrire procedure semplificate e strumenti digitali avanzati, ad esempio in tema di gestione dei pedaggi e rimborsi IVA, rendono Soset un valore aggiunto per tutte le imprese del network di Alis che puntano a maggiore efficienza, controllo dei costi e modernizzazione. Questa nuova importante sinergia testimonia ulteriormente l’impegno condiviso di Alis e dei suoi soci a favore di una logistica sempre più sostenibile, trasparente e orientata alla digitalizzazione”.

Guido Grimaldi, presidente di Alis, ha commentato l'adesione di Soset all'Associazione. Soset fa parte del gruppo Negometal che, dal 1984 e con le sue filiali in tutta Europa, si impegna a rispondere in modo efficace alle esigenze dei clienti del settore dei trasporti internazionali. Grazie alla sua competenza e alle soluzioni personalizzate per le flotte di trasporto, Soset è un partner estremamente affidabile e degno di fiducia per la gestione dei pedaggi prepagati e postpagati, offrendo il massimo degli sconti sulle autostrade europee, nonché per il recupero dell'IVA e delle accise sul carburante in tutta Europa.

Per onorare i propri impegni nei confronti della rete Alis, Soset propone due importanti ottimizzazioni. La prima riguarda il rimborso delle tasse in Europa (IVA e accise sul carburante) con possibilità di pagamenti a termine o anticipati. La seconda è il miglioramento della mobilità attraverso la sua offerta di pedaggi che copre 18 reti europee con un unico dispositivo. La seconda riguarda tutti i trasportatori che entrano/escono dal Regno Unito, via mare o su strada, con o senza carico, per i quali vengono introdotti nuovi obblighi amministrativi. Soset garantisce passaggi fluidi e sicuri attraverso la Manica grazie alla sua piattaforma intuitiva che consente di generare in pochi minuti le dichiarazioni ENS, GMR o ELO a prezzi competitivi.

Federica Marasca, direttrice di Soset, testimonia: “Entrare a far parte di ALIS è un passo naturale per Soset. Da molti anni affianchiamo le aziende di trasporto e logistica in Europa e questa adesione apre la strada a nuove sinergie al servizio dei trasportatori italiani. La nostra vasta esperienza in Europa, il nostro know-how riconosciuto e la fiducia dei nostri clienti già soddisfatti ci consentono di apportare un reale valore aggiunto ai membri dell'associazione. Insieme, vogliamo trasformare le sfide del settore in opportunità, combinando innovazione, trasparenza e performance economica”.