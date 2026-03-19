circle x black
Cerca nel sito
 

Turismo e sviluppo: Micheli 'La Calabria ha tutto il necessario per destagionalizzazione'

19 marzo 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La Calabria offre di tutto: dalle coste rinomate ai parchi montani c'è la possibilità di praticare innumerevoli attività sportive. Quindi passiamo da sport estivi a sport invernali, da vette innevate a spiagge assolate in pochissimo tempo. Così lo sport diventa un motore di crescita importante, uno strumento che può creare capacità economica ma anche la possibilità di promuovere benessere, inclusione e partecipazione e non far partire i nostri giovani". Così, a margine della due giorni della Fondazione Magna Grecia "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica", Eulalia Micheli, assessore allo Sport della Regione Calabria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza