Università: Codau 2025, Atenei tra cooperazione e competizione al convegno dei direttori generali

19 settembre 2025 | 08.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre giorni di incontro e confronto tra i direttori generali delle università italiane nel segno della 'coopetizione', ossia la capacità strategica di raggiungere benefici comuni mettendo a frutto sia la collaborazione che la competizione tra i differenti atenei. È il 22° Convegno Codau, momento di massima espressione e condivisione del lavoro che porta avanti l'associazione che rappresenta i direttori generali di tutte le università italiane, statali e non statali. Intitolato 'Atenei in coopetizione. Sfide e opportunità tra competizione e collaborazione' e in svolgimento fino al 19 settembre a Milano, il Convegno di quest'anno si focalizza sulle aree in cui la coopetizione può dare i migliori frutti: la collaborazione nella ricerca scientifica, la realizzazione congiunta di programmi didattici innovativi, le infrastrutture edilizie e digitali e la dimensione internazionale.

