Vicenzaoro 2026, Farsura (Ieg): "Brand riconosciuto a livello internazionale"

Matteo Farsura, direttore fiere orafe di Italian exhibition group (Ieg), all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026

16 gennaio 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
“Vicenzaoro è un brand riconosciuto a livello internazionale, che richiama a Vicenza 1300 aziende, emblema dell'intera filiera del gioiello. Per gli operatori internazionali è un'occasione per vedere e selezionare i prodotti più idonei ad affrontare le evoluzioni del mercato”. Lo spiega Matteo Farsura, direttore fiere orafe di Italian exhibition group (Ieg), all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata all’eccellenza della filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero.

Per Farsura, però, non si tratta solo di business: “Vicenzaoro è anche un'occasione per fare formazione - spiega - Il palinsesto eventi durante i cinque giorni di fiera si sta arricchendo molto e le collaborazioni forti che abbiamo con le associazioni italiane e internazionali hanno dato un output di convegni serrati ogni giorno, dove gli imprenditori possono attingere informazioni da portare nelle proprie aziende, cambiare direzione o modificare qualcosa per affrontare i nuovi mercati”.

Inoltre, vi è la sfera del networking: “Vicenza è protagonista in questi giorni di fiera attraverso il VIOff, che è un ponte tra VicenzaOro e la città. Facciamo sì che si aggiunga a questo elemento di visita a un patrimonio culturale, quale può offrire la città di Vicenza, collegata al mondo dell'oro - sottolinea Farsura - All'interno della Basilica - ad esempio - abbiamo il museo del Gioiello, dove possiamo raccontare che il mondo dell'oreficeria si sta trasformando, ma sempre tenendo fede al saper fare e all'artigianato”.

Sull'edizione January Farsura commenta: “Ci sono numeri importanti anche per questa edizione. È l'ultima edizione con questo layout transitorio, che ci ha accompagnato durante tutti i lavori di riqualificazione del quartiere - continua - A settembre 2026, infatti, ci sarà la prima edizione con questo padiglione, che è proprio nel cuore del nostro quartiere e ci permetterà di avere la manifestazione T.Gold, che ora è staccata nel padiglione 9, all'interno del quartiere fieristico di Vicenza. Guardando sempre alla nostra priorità, cioè il Buyer e il visitatore, avranno la possibilità di avere rappresentata l’intera filiera in un unico quartiere”.

“VicenzaOro è una manifestazione B2B, quindi riservata ai professionisti del settore. Abbiamo una sezione che è il VO Vintage, dedicata al pubblico e al consumatore finale, in cui potranno vedere gioielli e orologi vintage e assaporare la cultura del gioiello e dell'orologio e avere anche la possibilità di comprare direttamente dai nostri espositori. Quindi, un’apertura a 360 gradi, sapendo che la manifestazione VicenzaOro è uno strumento forte oggi per far crescere le proprie aziende, in Italia, ma soprattutto nel mondo”, conclude Farsura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
