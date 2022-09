Effetto Bce sui mutui, anche 1.000 euro in più all'anno per pagare le rate

L'incremento di 75 punti per i tassi, deciso dalla Banca centrale europea, si riflette inevitabilmente sulle tasche delle famiglie. Secondo le stime del Codacons, per un finanziamento di 250mila euro a 25 anni con tasso variabile si arriverà a pagare 90 euro al mese in più

Non sarà indolore per le tasche delle famiglie l'effetto che l'aumento dei tassi di interesse di 75 punti, deciso dalla Bce, porterà sui mutui a tasso variabile. Secondo le stime del Codacons, per un mutuo da 150mila euro a 25 anni, la rata mensile passerà dai 590 euro ai 643 euro, cioè 53 euro in più al mese, 636 euro all'anno. Per un mutuo da 200mila euro sempre a 25 anni, stima poi l'associazione, la rata mensile passerà da 787 euro a 858 euro, +71 euro al mese e +852 euro all'anno. Va peggio a chi ha acceso finanziamenti più pesanti e di più lunga durata: su un mutuo da 250mila euro a 30 anni, la rata mensile sale da 847 euro a 937 euro, con un incremento di 90 euro al mese e un maggior esborso pari a 1.080 euro su base annua.

"Avevamo previsto lo scorso agosto la stangata sui mutui che sarebbe scattata in autunno, e purtroppo i nostri timori hanno trovato conferma. L’incremento del costo dei finanziamenti si aggiunge così al caro-bollette e all’emergenza prezzi, aggravando ulteriormente i conti delle famiglie italiane", commenta il presidente Carlo Rienzi.