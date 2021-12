Eitan Biran torna in Italia. Il bambino, unico superstite della tragedia del Mottarone, conteso dalla famiglia paterna e materna, è partito alle 19 ora locale, le 18 in Italia, insieme alla zia Aya, al marito e alle loro figlie, per tornare in Italia, a Pavia. Lo si apprende da fonti informate. Il bambino era stato portato in Israele l'11 settembre scorso dal nonno materno: al termine di una battaglia giudiziaria durata settimane, nei giorni scorsi la Corte suprema ha stabilito che Eitan dovesse tornare in Italia, dove viveva con i genitori e il fratello, tutti morti nella tragedia.