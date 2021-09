Il piccolo, affidato dal tribunale alla zia paterna, è stato portato in Israele con un volo privato dal nonno

Anche Etty Peleg, la nonna materna di Eitan Biran, è indagata dalla procura di Pavia per il sequestro del bambino di 6 anni unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Il piccolo, affidato dal tribunale alla zia paterna, è stato portato in Israele con un volo privato dal nonno Shmuel Peleg, indagato anche lui per sequestro di persona aggravato.