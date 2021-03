ElectrifAi ottiene lo status di competenza AWS Machine Learning Competency nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata

JERSEY CITY, N.J., 10 marzo 2021 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, una delle principali aziende al mondo specializzata in modelli pratici di intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML) precostruito, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo status di Amazon Web Services (AWS) Machine Learning Competency nella nuova categoria Applied AI (Intelligenza artificiale applicata). Lo status riconosce a ElectrifAi di aver dimostrato una profonda esperienza e competenza nella costruzione o integrazione di soluzioni pratiche di ML su AWS.

I partner AWS che hanno ottenuto tale riconoscimento nell'ambito dell'espansione della AWS Machine Learning Competency aiutano i clienti a trarre vantaggio da soluzioni intelligenti per favorire l'ottimizzazione aziendale, la crescita dei ricavi e la riduzione dei costi per i clienti. Ciò avviene creando, automatizzando e gestendo flussi di lavoro ML end-to-end con l'intelligenza artificiale.

Le applicazioni guidate da AI e ML stanno crescendo rapidamente e creando nuove esigenze per le imprese. AWS tiene il passo con i programmi di competenza in continua evoluzione per fornire ai clienti la capacità di sfruttare la tecnologia avanzata e le offerte di consulenza dei partner di AWS. AWS ha lanciato due nuove categorie nell'ambito della AWS Machine Learning Competency, Applied AI e ML Operations (ML Ops), per aiutare i clienti a identificare e interfacciarsi in modo facile e sicuro con i partner AWS altamente specializzati con capacità Applied AI e/o ML Operations. Con questa espansione del programma, i clienti saranno in grado di andare oltre le attuali capacità della piattaforma di elaborazione dati e data science, trovare partner AWS esperti che possano contribuire alla produzione di modelli di successo (ML Ops) e accedere a pacchetti pronti all'uso per i loro problemi aziendali (Applied AI).

Aver ottenuto lo status AWS Machine Learning Competency nella categoria Applied AI distingue ElectrifAi come partner AWS con una profonda conoscenza del settore e in grado di garantire un comprovato successo dei clienti.

"Ora più che mai, le aziende stanno cercando di trasformarsi con le più recenti soluzioni ML e AI su AWS. Per aiutare i clienti a compiere le scelte giuste quando trovano il partner AWS più qualificato per il lavoro da compiere, abbiamo ampliato la AWS Machine Learning Competency in modo da consentire loro di individuare facilmente i partner AWS esperti nelle aree Applied AI e ML Ops" ha dichiarato Julien Simon, Global AI & ML Evangelist, AWS. "Questi partner AWS sono selezionati da AWS per le loro capacità tecnologiche e hanno una comprovata esperienza; siamo lieti di includere ElectrifAi nel lancio delle nuove categorie della AWS Machine Learning Competency. Non vediamo l'ora di innovare insieme e continuare a servire i nostri clienti con tecnologie e consulenze innovative e convalidate dei partner AWS".

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di ottenere lo status di AWS Machine Learning Competency per la categoria Applied AI, e di essere una delle prime aziende a ricevere questo status prestigioso. In qualità di leader nei modelli di apprendimento automatico precostruiti, ci consideriamo l'avanguardia dell'intelligenza artificiale aziendale pratica, che in sostanza è il fulcro dell'intelligenza artificiale applicata" ha dichiarato Jim McGowan, SVP di Cloud Partners, ElectrifAi.

AWS rende possibili soluzioni scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose, dalle start-up alle imprese globali. Per supportare la perfetta integrazione e implementazione di queste soluzioni, AWS ha istituito l'AWS Competency Program, che aiuterà i clienti a individuare i partner AWS con una profonda esperienza e competenza nel settore.

Amazon SageMaker offre funzionalità AI/ML che si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente AWS. ElectrifAi è progettato per potenziare le capacità di Amazon SageMaker accelerando il time-to-value di un cliente con modelli di apprendimento automatico precostruiti (tra cui preformati, prestrutturati e nuovi). I clienti possono far sì che i modelli di apprendimento automatico funzionino in una frazione del tempo necessario a costruirli e senza la necessità di creare un'infrastruttura aggiuntiva. In qualità di partner AWS, i clienti ElectrifAi possono gestire i propri dati attraverso la fabbrica di modelli ML di ElectrifAi su Amazon SageMaker senza dover migrare i propri dati dall'ambiente attuale. I modelli precostruiti di ElectrifAi promuovono la crescita dei ricavi e la riduzione dei costi, oltre a migliorare profitti e prestazioni.

"Con le soluzioni di ElectrifAi, OXIO sarà in grado di servire i propri clienti con le migliori capacità nel campo della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale, ad oggi senza pari nel settore delle telecomunicazioni. Le capacità di intelligenza artificiale di ElectrifAi aiuteranno OXIO a riplasmare il settore delle telecomunicazioni come lo conosciamo adesso aprendo la porta a modelli di business completamente nuovi. Non vediamo l'ora di espandere questa collaborazione in altri settori" ha dichiarato Gilles Louwerens, Head of Customer & Business Intelligence di OXIO.

Informazioni su ElectrifAi ElectrifAi è un leader globale nei modelli di apprendimento automatico business-ready. La missione di ElectrifAi è quella di aiutare le aziende a cambiare il proprio modo di lavorare attraverso l'apprendimento automatico: favorire l'aumento dei ricavi, la riduzione dei costi, il profitto e il miglioramento delle prestazioni. Fondata nel 2004, ElectrifAi vanta una leadership consolidata nel settore, un team globale di esperti e una comprovata esperienza nella trasformazione di dati strutturati e non strutturati in scala. Un'ampia libreria di prodotti basati sull'intelligenza artificiale raggiunge funzioni aziendali, sistemi di dati e team per ottenere risultati superiori in tempi record. ElectrifAi conta sulle competenze di circa 200 data scientist, ingegneri software e collaboratori con una comprovata esperienza nella gestione di oltre 2.000 implementazioni, principalmente per aziende Fortune 500. Al centro della missione di ElectrifAi vi è l'impegno a rendere l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico più comprensibili, pratici e redditizi per le aziende e i settori di tutto il mondo. ElectrifAi ha sede a Jersey City, con uffici a Shanghai e Nuova Delhi.

