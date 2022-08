Elezioni 2022, da una ghigliottina a Pinocchio: 'curiosità' dei simboli elettorali

Da una ghigliottina nel simbolo di Panzironi al gatto stilizzato in quello della lista ‘Naturalismo’. Sono tante le immagini 'curiose' utilizzate nei contrassegni politici depositati al Viminale, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre.

La “I” di Vita, la lista della deputata Sara Cunial, è la forma stilizzata di un corpo femminile le cui gambe sono a forma di radici e le braccia a forma di rami di un albero. Nel simbolo del generale Antonio Pappalardo si può leggere: ‘Gilet Arancioni’, sotto ‘Antonio Pappalardo’, le lettere Uci, ovvero Unione Cattolica Italiana, ‘Angelo Presutti’ e la scritta: “Si cambia musica”.

Nel partito Unione Nazionale italiana si vede la bandiera tricolore a forma di cuore e all’interno l’Italia. Nella lista ‘Free’ compare un uomo stilizzato dare un calcio a una testa di Pinocchio, mentre nella lista Movimento Poeti d’Azione si vede da una parte della scritta una spada e dall'altra una penna.