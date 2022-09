Elezioni 2022, Letta chiude campagna Pd: "Andiamo a vincere"

"Nostra campagna semina per il Paese del futuro"

"Nella campagna elettorale abbiamo raccolto tanto ma abbiamo seminato pensando a un'Italia positiva, del futuro". Enrico Letta, segretario del Pd, si esprime così dal palco di Piazza del Popolo nell'appuntamento di chiusura della campagna in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. "Noi abbiamo fatto campagna parlando dell'Italia del futuro, loro del passato". E a proposito delle elezioni del 25 settembre dice: "Andiamo a vincere, viva l'Italia democratica e progressista".

"Sul fisco la destra ha scelto di aiutare i ricchi" attacca il segretario del Pd. "A differenza della destra che ha scelto la flat tax che aiuta i ricchi e non i deboli, una idea sbagliata, noi diciamo sì alla riduzione delle tasse sul lavoro".

"Mi hanno criticato perché sono andato a Berlino. E' ovvio, loro vanno solo a Budapest quando escono dall'Italia" fa notare Letta. "Sui diritti", attacca "siamo di fronte a una destra retrograda che non sa ancora dare la libertà alle persone di vivere i diritti come in tutto il resto d'Europa, fa scelte e usa parole intollerabili".